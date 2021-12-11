"Игроки должны хотеть играть и оставаться в большом клубе, таком как Манчестер Юнайтед. Если игрок не хочет играть за такой клуб в среднесрочной или долгосрочной перспективе, я не думаю, что имеет смысл убеждать его изменить свое мнение.

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Это большой клуб с фантастическими болельщиками. Не думаю, что кого-то в клубе когда-то надо было уговаривать остаться", – цитирует Рангника пресс-служба манкунианцев.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду разочарован политикой Манчестер Юнайтед и рассматривает возможность перейти в Реал посреди сезона. Также хотят покинуть Олд Траффорд два француза – Антони Марсьяль и Поль Погба.

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