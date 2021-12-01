Новый наставник английского Манчестер Юнайтед Ральф Рангник собрался обсудить потенциальный переезд на Олд Траффорд своего подопечного в РБ Лейпциг, а ныне – нападающего лондонского Челси Тимо Вернера.

Немецкий менеджер "красных дьяволов" готов организовать трансфер, утверждает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Манчестер Юнайтед рискует еще долго оставаться без Рангника – во всем виновата британская бюрократия

Переезд Вернера в Манчестер может состояться летом 2022-го. Поспособствовать переходу форварда должна не только совместная работа с Рангником в РБ Лейпциг, но и хорошие отношения нового наставника МЮ с главным тренером Челси Томасом Тухелем. Рангник готов перезапустить карьеру соотечественника.

К слову, в нынешнем сезоне Тимо Вернер провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Его трансфер обошелся "синим" в 53 млн евро.

Шевченко проти Мілана, інше Класіко для Реала, іспит Джеррарда перед маестро й історичні битви Англії: топ-матчі мідвіку