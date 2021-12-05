"Клопп позвонил мне еще до того, как возглавил Майнц. Я тогда работал в Ульме. Юрген спросил меня, какую зарплату просить. Я ему ответил.

Рангник назвал свои требования к игрокам Манчестер Юнайтед

У Клоппа тогда еще не было агента. В каком-то смысле я им был, потому что посоветовал ему, что он должен просить. В ответ Клопп сказал: "А ты не думаешь, что это слишком много?". В конце концов, я уверен, что он получил то, что хотел.

Я не звонил Юргену по поводу переезда на Олд Траффорд, но мы знаем друг друга с 1997 года. Я не был его наставником – это был тренер по имени Вольфганг Франк. Мы уважаем друг друга, и это будет продолжаться", – цитирует Рангника The Mirror .

Заметим, что первая очная встреча немецких специалистов запланирована на 19 февраля следующего года, когда Ливерпуль будет принимать Манчестер Юнайтед.

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