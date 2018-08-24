Рангник: Будем решать задачу через неделю

Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Ральф Рангник поделился эмоциями после поединка с луганской Зарей (0:0) в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Если говорить в целом, то доволен игрой команды. Могли забить несколько голов, но у нас есть еще ответный матч. И будем пытаться решить вопрос через неделю.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

На протяжении всей игры команда создавала много опасных моментов. Не удалось забить, но я был удивлен, что команда сыграла так много матчей, а мои игроки были столь быстры на поле. Надеюсь, что такими они будут и на старте чемпионата.

Не могу сказать, что арбитр судил в чью-то сторону. А красная карточка была краснее некуда. Но в целом ничего спорного особо не было", – цитирует Рангника Sport Arena.

Напомним, что Заря сумела удержать ничью, несмотря на то, что играла в меньшинстве с 17-й минуты – смотрите видеообзор матча. Также стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления на старте поединка.