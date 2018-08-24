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Рангник: Будем решать задачу через неделю

00:14 59 Читати українською
Рангник: Будем решать задачу через неделю
Ральф Рангник / Reuters

Главный тренер немецкого РБ Лейпциг Ральф Рангник поделился эмоциями после поединка с луганской Зарей (0:0) в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Если говорить в целом, то доволен игрой команды. Могли забить несколько голов, но у нас есть еще ответный матч. И будем пытаться решить вопрос через неделю.

Заря вдесятером удержала ничью в матче с РБ Лейпциг в Лиге Европы

На протяжении всей игры команда создавала много опасных моментов. Не удалось забить, но я был удивлен, что команда сыграла так много матчей, а мои игроки были столь быстры на поле. Надеюсь, что такими они будут и на старте чемпионата.

Не могу сказать, что арбитр судил в чью-то сторону. А красная карточка была краснее некуда. Но в целом ничего спорного особо не было", – цитирует Рангника Sport Arena.

Напомним, что Заря сумела удержать ничью, несмотря на то, что играла в меньшинстве с 17-й минуты – смотрите видеообзор матча. Также стало известно, что Вернидуб сказал Ледневу после удаления на старте поединка.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг Заря - РБ Лейпциг Лига Европы Ральф Рангник Ральф Рангник
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