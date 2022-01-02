Эдинсон Кавани не является основным форвардом в Манчестер Юнайтед – в текущем сезоне 34-летний уругваец вышел на поле в 10-ти матчах (408 минут) и забил 2 гола. Его контракт истекает летом, но уже в январе нападающий может перебраться в другой клуб – речь идет, в частности, о Барселоне и Коринтиансе.

Манчестер Юнайтед готов помочь Барселоне подписать Кавани – форвард тоже пойдет на уступки

Но не исключено, что Кавани все-таки доиграет сезон в МЮ. Во всяком случае, Ральф Рангник хочет сохранить опытного форварда.

"Наверное, нет такого игрока, с которым я за последние несколько недель разговаривал чаще, чем с Эдинсоном. Еще с первого дня я сказал ему, что он важный футболист для меня. Его профессионализм и этика впечатляют, и я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он знает, что я ценю его. Да, возможно, Кавани хотел бы уйти, но я его не отпущу. Более того, я хотел бы иметь еще одного такого игрока.

Конечно, у Манчестер Юнайтед есть игроки, желающие перейти в другой клуб. Возможно, у нас слишком много футболистов, но мы играем в нескольких турнирах и стоит учитывать еще и COVID.

Что касается Марсьяля, то я понимаю, что он хочет играть. Он стремится продолжить карьеру в другом месте, но необходимо проанализировать все варианты. Вопрос не только в том, что он хочет, но и в том, какие клубы им интересуются. Поэтому мы должны подождать", – цитирует Рангника Mirror.

Трансфер Миколенко в цифрах и фактах: третий самый дорогой из Динамо и 15-й для Эвертона, проекция в топ-4 АПЛ