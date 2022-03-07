Наставник "красных дьяволов" заявил, что у него нет оснований не верить Криштиану Роналду, который пропустил дерби против Ман Сити из-за травмы.

Роналду даже не присутствовал на матче с "горожанами". Португалец заявил, что у него рецидив травмы бедра, и улетел на родину, где проведет ближайшие дни. Это решение Криштиану не поняли даже партнеры.

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Экс-капитан МЮ Рой Кин усомнился в этом. "Роналду – машина, которая очень редко травмируется. Не верю в это", – сказал ирландец, намекнув, что Криштиану пропустил дерби из-за решения тренера.

Ответ немецкого наставника не заставил себя ждать. "Я доверяю медицинскому отделу. Врач пришел ко мне в пятницу перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может заниматься из-за некоторых проблем со бедром. То же было в субботу.

Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это. Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что травмирован", – цитирует Рангника Sky Sports.

Напомним, дерби Манчестера завершилось победой Сити со счётом 4:1.

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