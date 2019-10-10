Раньери стал фаворитом на должность наставника Сампдории, – Ди Марцио

Бывший наставник английского Лестера и многих других европейских клубов Клаудио Раньери может возобновить карьеру на родине.

Опытный специалист после отказа Дженнаро Гаттузо стал приоритетной кандидатурой для боссов генуэзцев. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

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Раньери может занять должность, ставшую вакантной после увольнения Эусебио Ди Франческо в понедельник. Новый наставник "блучеркьяти" должен будет исправить турнирное положение команды. В данный момент Сампа идет последней в чемпионате, одержав лишь одну победу в 7-ми турах. Альтернативные претенденты на тренерское кресло генуэзцев – экс-наставник сборной Албании Джанни Де Бьязи и бывший тренер ряда итальянских команд Беппе Якини.

В послужном списке Клаудио Раньери работа с более десятком клубов, а наибольшего успеха он достиг с Лестером. С "лисами" итальянец сенсационно завоевал чемпионский титул в сезоне 2015/16.

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