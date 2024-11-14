В прошлом сезоне Суле в составе Фрозиноне трижды огорчил Кальяри, который тренировал Клаудио Раньери. После матча во втором круге чемпионата 73-летний специалист отметил: "Когда у вас есть такие чемпионы как Суле, которые наносят удары в стиле Марадоны и Зико, вам следует просто встать и аплодировать. Это – красота для тех, кто платит за билет и приходит на стадион. Нужно поздравить соперника, в составе которого есть такие чемпионы. Мы должны искать таких же".

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Летом Рома приобрела Суле у Ювентуса за 30 млн евро и болельщики, хоть и довольны этой покупкой, но возмущаются по поводу цены. В Риме принято считать, что клуб переплатил за аргентинца, который провёл в Серии А лишь один хороший сезон – в аренде в составе Фрозиноне. В столице Италии дела у аргентинца идут не лучшим образом: Иван Юрич не видел в нём игрока стартового состава.

Не исключено, что с приходом Клаудио Раньери на пост главного тренера Ромы ситуация для Суле изменится. К слову, Gazzetta dello Sport отмечает, что новый наставник римлян выбил себе зарплату в размере 1,5 млн евро + бонусы. По окончании этого сезона Раньери будет иметь возможность остаться в своей должности или же подобрать для Ромы нового тренера.

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