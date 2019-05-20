Раньери скептически оценил шансы Ромы на скорое возвращение в Лигу чемпионов

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери рассказал о причинах неудач современной команды.

"У Ромы был фантастический сезон 2017/18, но клуб продал важных игроков, потеряв костяк команды, которая только открывала новую эру в своей истории. Вместо них пришли хорошие футболисты, но им нужно было время, чтобы заиграть.

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Когда возглавил Рому, то обнаружил, что команда испытывает психологические, а не физические проблемы, ведь Ди Франческо отлично поработал здесь.

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Не думаю, что Рома сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов. Команде нужно стать более стабильной, а затем, если наступит подходящий момент, она сможет вернуться в этот турнир", – цитирует Раньери Football Italia.

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