Раньери сделал сюрприз игрокам и персоналу Сампдории по случаю Пасхи – поступок дня

Главный тренер Сампдории Клаудио Раньери попытался поддержать праздничное настроение даже в условиях жесткого карантина.

Наставник генуэзцев разослал пасхальные яйца всем игрокам и работникам клуба, информирует Il Secolo XIX.

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Раньери заказал в местной пекарне уникальные изделия, чтобы поздравить каждого в отдельности. Также 68-летний специалист подготовил подарки для детей своих подопечных и людей, которые ежедневно работают на благо Сампдории. Таким образом тренер пытался поднять настроение всего клуба после длительной изоляции.

Источник добавляет, что Раньери стал единственным наставником Серии А, который отметился таким щедрым поступком по случаю праздника.

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