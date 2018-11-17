Раньери продолжает удивлять способом мотивации – футболисты Фулхэма будут получать по большому бургеру за победу

Новый наставник Фулхэма Клаудио Раньери рассказал, как будет мотивировать своих игроков.

"Я должен пообещать что-то большее. Пиццы теперь будет не достаточно. Лучше свожу всех в МакДональдс! Готов заплатить за каждый большой бургер в случае победы команды", – цитирует Клаудио Раньери The Guardian.

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Напомним, итальянец уже использовал подобный способ мотивации. Раньше, когда Раньери был на посту главного тренера Лестера, он обещал покупать пиццу игрокам каждый раз, когда команда не будет пропускать.

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Заметим, что после 12 туров чемпионата Англии Фулхэм занимает последнее место, имея в своем активе 5 очков.