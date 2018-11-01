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Раньери посетил стадион Лестера и почтил память Шривадданапрабха

17:53 100 Читати українською
Раньери посетил стадион Лестера и почтил память Шривадданапрабха
Вешай Шривадданапрабха и Клаудио Раньери / AP

Бывший тренер Лестера Клаудио Раньери прииав на стадион "лис" и почтил память Вишая Шривадданапрабха.

Итальянец посетил стихийный мемориал возле стадиона Кинг Пауэр и отдал дань памяти владельцу Лестера, который трагически погиб. На траурной церемонии Раньери был в компании сына Шривадданапрабха.

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Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вешая Шривадданапрабха.

Вешай Шривадданапрабха, который погиб в результате катастрофы, приобрел Лестер в 2010 году. Шривадданапрабха пригласил Раньери в клуб в 2015 году. В сезоне 2015/16 команда под руководством Клаудио сенсационно стала чемпионом Англии.

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Англия Лестер Сити Лестер Сити Клаудио Раньери Клаудио Раньери Вишай Шривадданапрабха
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