Раньери посетил стадион Лестера и почтил память Шривадданапрабха

Бывший тренер Лестера Клаудио Раньери прииав на стадион "лис" и почтил память Вишая Шривадданапрабха.
Итальянец посетил стихийный мемориал возле стадиона Кинг Пауэр и отдал дань памяти владельцу Лестера, который трагически погиб. На траурной церемонии Раньери был в компании сына Шривадданапрабха.
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Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вешая Шривадданапрабха.
Вешай Шривадданапрабха, который погиб в результате катастрофы, приобрел Лестер в 2010 году. Шривадданапрабха пригласил Раньери в клуб в 2015 году. В сезоне 2015/16 команда под руководством Клаудио сенсационно стала чемпионом Англии.
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