Раньери посетил стадион Лестера и почтил память Шривадданапрабха

Бывший тренер Лестера Клаудио Раньери прииав на стадион "лис" и почтил память Вишая Шривадданапрабха.

Итальянец посетил стихийный мемориал возле стадиона Кинг Пауэр и отдал дань памяти владельцу Лестера, который трагически погиб. На траурной церемонии Раньери был в компании сына Шривадданапрабха.

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Напомним, 27 октября возле стадиона Лестера потерпел крушение вертолет владельца клуба Вешая Шривадданапрабха.

Вешай Шривадданапрабха, который погиб в результате катастрофы, приобрел Лестер в 2010 году. Шривадданапрабха пригласил Раньери в клуб в 2015 году. В сезоне 2015/16 команда под руководством Клаудио сенсационно стала чемпионом Англии.

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Claudio Ranieri, who managed Leicester City in our 2015/16 Premier League title-winning season, has visited King Power Stadium to pay his respects. pic.twitter.com/Ifdk851kLG — Leicester City (@LCFC) 1 ноября 2018 г.