Считалось, что Паредес перестал играть в основе Ромы после дерби с Лацио, в котором на ровном месте получил предупреждение в первом тайме, а также за свои слова о том, что "сделал все возможное, чтобы перейти зимой в Боку Хуниорс". Однако в этой ситуации не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Тотти в очередной раз прокомментировал позорную поездку в Россию: "Что в этом плохого?"

Как отмечает портал Calciomercato.it, в контракте Паредеса есть пункт, согласно которому Рома обязуется выплатить ПСЖ бонусные 2 млн евро, если аргентинец сыграет за римскую команду 80 матчей. С тех пор, как Паредес вернулся в столицу Италии, он провел за Рому 79 игр.

Рома приобрела Паредеса у ПСЖ летом 2023 года за 2,5 млн евро. Еще 2 млн евро парижане могут получить в виде бонусов.

Напомним, что Паредес был одним из лучших игроков Ромы в этом сезоне – вместе со Свиларом, Коне и Дибалой.

Голодные игры за Лигу чемпионов – Рома воскресла и ввязалась в невероятную развязку сезона на 4 клуба, разбор сценариев