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Раньери определился с трансферной целью на лето – он выигрывал с ней АПЛ

12 марта 23:13 111 Читати українською
Раньери определился с трансферной целью на лето – он выигрывал с ней АПЛ
Клаудио Раньери / ФК Рома

Главный тренер Ромы Клаудио Раньери знает, какого игрока хочет видеть в команде летом.

Клаудио Раньери хочет видеть в команде хавбека Челси Дэнни Дринкуотера, сообщает Calciomercato.

Первая победа Раньери после возвращения в Рим в видеообзоре матча Рома – Эмполи

Специалист уже работал с футболистом в Лестере, когда команда сенсационно выиграла АПЛ в сезоне 2015/16.

Ранее сообщалось, что наставник Челси Маурицио Сарри не рассчитывает на английского полузащитника и стремится продать его в другой клуб.

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