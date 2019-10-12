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Раньери официально возглавил Сампдорию

18:23 57 Читати українською
Раньери официально возглавил Сампдорию
Клаудио Раньери / Daily Express

Итальянская Сампдория объявила о назначении на пост главного тренера Клаудио Раньери.

67-летний специалист подписал с генуэзцами контракт до июля 2021 года, информирует официальный твиттер Сампдории. По информации итальянской прессы, Раньери будет получать 1 миллион евро в год.

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Отметим, что для Раньери, который на посту главного тренера Сампдории заменил Эусебио Ди Франческо, это уже 17-й клуб в карьере. Предыдущим местом работы опытного наставника была Рома, с которой он работал во второй половине прошлого сезона.

Напомним, на сегодня Сампдория замыкает турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 3 очка после 7 матчей.

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Италия Сампдория Сампдория Клаудио Раньери Клаудио Раньери
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