Добвик получил самую высокую оценку среди всех игроков Ромы – "семёрку". "Начал довольно хорошо, но со временем ушел в тень, начал терять слишком много мячей и угасать. Но Раньери обладает особым свойством продолжать верить в украинца даже тогда, когда тот играет не лучшим образом. И Артём, как ни странно, всё же принёс победу с помощью финта, контрфинта и "силового" приёма. Его крик разнёсся от Апулии до самой столицы".

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Также "семёрку" получил главный тренер Ромы Клаудио Раньери. "Он хорошо подготовил матч, но, что самое главное, он ещё лучше прочитал его. Он не поддается искушению убрать Довбика с поля в самый неподходящий момент. Оставив украинца на поле, тренер получил свою награду", – отметил Кардуччи.

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