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Раньери может возглавить сборную Гвинеи

09:07 2 Читати українською
Раньери может возглавить сборную Гвинеи
Клаудио Раньери / Фото: Getty Images

Опытный тренер может возобновить карьеру на международном уровне.

После ухода из Ромы в конце прошлого сезона 67-летний Клаудио Раньери остается пока без работы. Напомним, итальянец провел на посту тренера римской команды 12 поединков, в которых праздновал 6 побед.

Раньери скептически оценил шансы Ромы на скорое возвращение в Лигу чемпионов

Как сообщает FootballItalia, Клаудио Раньери включен в шорт-лист гвинейской футбольной ассоциацией.

Итальянский специалист может сменить на посту главного тренера сборной Гвинеи Поля Пута.

Напомним, последний раз Раньери на международном уровне возглавлял Грецию, откуда был уволен спустя четыре матча.

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Клаудио Раньери Клаудио Раньери Мир Рома Рома Гвинея Гвинея
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