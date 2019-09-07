Раньери может возглавить сборную Гвинеи

Опытный тренер может возобновить карьеру на международном уровне.

После ухода из Ромы в конце прошлого сезона 67-летний Клаудио Раньери остается пока без работы. Напомним, итальянец провел на посту тренера римской команды 12 поединков, в которых праздновал 6 побед.

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Как сообщает FootballItalia, Клаудио Раньери включен в шорт-лист гвинейской футбольной ассоциацией.

Итальянский специалист может сменить на посту главного тренера сборной Гвинеи Поля Пута.

Напомним, последний раз Раньери на международном уровне возглавлял Грецию, откуда был уволен спустя четыре матча.

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