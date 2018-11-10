toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Раньери может возглавить Дженоа

11:45 21 Читати українською
Раньери может возглавить Дженоа
Клаудио Раньери отдал дань уважения погибшему владельцу Лестера / соцсети

Экс-наставник Лестера Клаудио Раньери может стать главным тренером Дженоа.

Клаудио Раньери может вернуться в Серию А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Экс-наставник Лестера является кандидатом на пост главного тренера Дженоа.

Кшиштоф Пйонтек: польський ноунейм, який запалює Серію А і перевершив Шеву

Фанаты "грифонов" будут протестовать из-за увольнения Давиде Баллардини и назначение Ивана Юрича, с которым результаты команды ухудшились (в одном из матчей Дженоа уступил Интеру со счетом 5:0).

Кроме Раньери на пост претендуют Чезаре Пранделли и Давиде Никола.

Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда

Теги
Италия Дженоа Дженоа Клаудио Раньери Клаудио Раньери Иван Юрич Иван Юрич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Львов
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук