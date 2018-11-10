Раньери может возглавить Дженоа

Экс-наставник Лестера Клаудио Раньери может стать главным тренером Дженоа.

Клаудио Раньери может вернуться в Серию А, сообщает La Gazzetta dello Sport. Экс-наставник Лестера является кандидатом на пост главного тренера Дженоа.

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Фанаты "грифонов" будут протестовать из-за увольнения Давиде Баллардини и назначение Ивана Юрича, с которым результаты команды ухудшились (в одном из матчей Дженоа уступил Интеру со счетом 5:0).

Кроме Раньери на пост претендуют Чезаре Пранделли и Давиде Никола.

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