Артём Довбик и Элдор Шомуродов могут одновременно оказаться в стартовом составе в связке на матч с Ювентусом. Как информирует Voce Giallorossa, это связано с тем, что украинец часто страдал один в атаке, не имея возможности обыгрываться со своими партнёрами из-за плотной опеки. С подключениями Шомуродова Довбик чувствует себя более свободным в движении.

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В матче против Ювентуса новая тактика может оказаться полезной: один из двух нападающих будет работать распасовщиком, а другой будет выходить на свободное пространство. Особенно это решение могло бы стать в фазе прессинга и заставить игроков Ювентуса отказаться от розыгрыша мяча от ворот.

На данный момент пара Довбик-Шомуродов забила в общей сложности 21 гол и отдала 7 результативных передач: 16 голов и 4 ассиста на счету Довбика, 5 голов и 3 результативные передачи в активе Шомуродова.

Матч Рома – Ювентус состоится 6 апреля. По его итогам римляне могут обогнать "Старую синьору" в турнирной таблице Серии А.

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