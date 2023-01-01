Правда, речь идет не об элитном дивизионе, а о Серии В. Кальяри рассматривает возможность в третий раз пригласить в свои ряды Наингголана. По мнению руководства, это должно помочь команде в борьбе за путевку в Серию А, сообщает Goal.

Раньери возглавил середняка Серии B

Недавно сардинцев возглавил опытный Клаудио Раньери. Специалист верит, что 34-летний бельгиец не сказал последнего слова в футболе, несмотря на все свои проблемы. Напомним, в ноябре Наингголана выгнали из Антверпена. Раджу наказали за проблемы с полицией и курение во время матча команды (хавбек находился на скамейке для запасных).

К слову, Наингголан уже дважды играл за Кальяри (суммарно провел 188 матчей). Кроме того, у Раджи особенная связь с этим городом, что может только поспособствовать очередному воссоединению.

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