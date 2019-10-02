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Рамосу покорилось очередное достижение в Лиге чемпионов

10:48 67 Читати українською
Рамосу покорилось очередное достижение в Лиге чемпионов
Серхио Рамос / Фото из открытых источников

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос продолжает бить рекорды и устанавливать личные достижения.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Капитан "сливочных" Серхио Рамос стал вторым защитником в истории Лиги чемпионов, который забивал в 10 розыгрышах главного еврокубка, сообщает OptaJoe.

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Защитник "галактикос" отличился на 55 минуте в матче Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (2:2). Таким образом, испанец стал вторым защитником, который забивал голы в 10 розыгрышах турнира. Ранее аналогичное достижение записал на свой счет защитник Барселоны Жерар Пике.

Реал после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, четвёртое место в группе А. Брюгге – на втором месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе является французский ПСЖ и турецкий Галатасарай.

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