Рамосу покорилось очередное достижение в Лиге чемпионов

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос продолжает бить рекорды и устанавливать личные достижения.

Капитан "сливочных" Серхио Рамос стал вторым защитником в истории Лиги чемпионов, который забивал в 10 розыгрышах главного еврокубка, сообщает OptaJoe.

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Защитник "галактикос" отличился на 55 минуте в матче Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге (2:2). Таким образом, испанец стал вторым защитником, который забивал голы в 10 розыгрышах турнира. Ранее аналогичное достижение записал на свой счет защитник Барселоны Жерар Пике.

Реал после двух туров набрал 1 очко и занимает последнее, четвёртое место в группе А. Брюгге – на втором месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе является французский ПСЖ и турецкий Галатасарай.

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