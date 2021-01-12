Защитник Реала Серхио Рамос в очередной раз доказал, что у чужих ворот тоже способен создавать опасность.

На этот раз жертвой капитана мадридцев стал украинец Андрей Лунин. Рамос на тренировке переиграл резервного голкипера Реала классным ударом со штрафного.

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Отметим, что сейчас команда Зинедина Зидана находится в Малаге, где через два дня начнет борьбу за Суперкубок Испании. На тренировку команды пришли болельщики, которые, очевидно, разместились за пределами стадиона. Выстрел Рамоса сорвал бурные овации.

К слову, капитан Реала уже давно заслужил славу бомбардира. Несмотря на позицию в центре защиты, он забил 100 голов в 667 матчах за Королевский клуб. Рамос пока еще не договорился о продлении контракта со "сливочными", который завершается в июне.

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