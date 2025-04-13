Монтеррей проиграл Тигрес (1:2) в 15 туре чемпионата Мексики. Результат и видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Мексика, 15 тур

Тигрес – Монтеррей – 2:1

Голы: Кордова, 90, Ибанес, 90+5 – Рамос, 50 (пен)

Удаления: Лайнес, 47 – Бертераме, 73, Торрес, 79

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Тигрес и Монтеррей провели зрелищный матч. В первом тайме гости имели несколько возможностей открыть счет, но мяч коварно не залетал в сетку. То игроки Монтеррея попадали в каркас ворот, то голкипер удивлял сейвами. На 47 минуте Тигрес остался в меньшинстве.

После перерыва Серхио Рамос реализовал пенальти, забив свой четвертый гол во всех турнирах за команду. Вратарь соперника провоцировал бывшего защитника Реала, поворачиваясь к нему спиной. Испанец в ответ показал, что будет пробивать паненкой.

Впрочем, Монтеррею не удалось удержать победный счет. Команда Рамоса осталась без двух игроков, поскольку они заработали красные карточки, а Тигрес дважды забил перед финальным свистком, воспользовавшись численным преимуществом.