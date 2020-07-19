toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Рамос забил гол и скопировал Макгрегора – игроки сборной Украины отреагировали, а чемпион UFC оценил троллинг

19 июля 11:58 - Читати українською
Рамос забил гол и скопировал Макгрегора – игроки сборной Украины отреагировали, а чемпион UFC оценил троллинг
Серхио Рамос / ФК Реал Мадрид

Капитан Реала Серхио Рамос пребывает в отличном настроении после первого с 2017 года чемпионства.

На тренировке команды 34-летний защитник забил классный гол, после чего спародировал Конора Макгрегора – знаменитого бойца UFC, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. Рамос отметил ирландца в Instagram, а тот не замедлил с ответом.

Реал получит форму с новым гламурным элементом

"Что думаешь?" – спросил Рамос. "Очень вкусно в верхний угол, мой брат Серхио. Вперед, Реал", – ответил Макгрегор в популярной соцсети. К слову, на сообщение Рамоса отреагировали игроки сборной Украины – Андрей Лунин и Николай Матвиенко.

Напомним, Реал стал чемпионом Испании за тур до финиша. Это 34-й чемпионский титул в истории "сливочных". Что касается Рамоса, то капитан мадридцев провел феноменальный сезон. В его активе 10 голов в 34-х матчах Ла Лиги.

Лунин эпично "привез" гол, но стал лучшим в матче и сохранил для Овьедо прописку в Сегунде – VAR спас от позора

What do you think, @thenotoriousmma? #HalaMadrid

Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

blog_ava
Аталанта – Болонья: Малиновский в топе худших и без тренера на Милан, риск потерять палец, двойник звезды Динамо
22 июля
19740
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид футбольные курьёзы Испания Видеоновости Серхио Серхио Рамос Андрей Андрей Лунин Николай Николай Матвиенко Конор Макгрегор
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
50
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук