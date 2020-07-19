Рамос забил гол и скопировал Макгрегора – игроки сборной Украины отреагировали, а чемпион UFC оценил троллинг

Капитан Реала Серхио Рамос пребывает в отличном настроении после первого с 2017 года чемпионства.

На тренировке команды 34-летний защитник забил классный гол, после чего спародировал Конора Макгрегора – знаменитого бойца UFC, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры. Рамос отметил ирландца в Instagram, а тот не замедлил с ответом.

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"Что думаешь?" – спросил Рамос. "Очень вкусно в верхний угол, мой брат Серхио. Вперед, Реал", – ответил Макгрегор в популярной соцсети. К слову, на сообщение Рамоса отреагировали игроки сборной Украины – Андрей Лунин и Николай Матвиенко.

Напомним, Реал стал чемпионом Испании за тур до финиша. Это 34-й чемпионский титул в истории "сливочных". Что касается Рамоса, то капитан мадридцев провел феноменальный сезон. В его активе 10 голов в 34-х матчах Ла Лиги.

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