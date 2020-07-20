Рамос забил 100-й гол в клубной карьере – защитник превзошел рекорд легендарного экс-одноклубника

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос продолжает штамповать рекорды.

В матче последнего тура чемпионата Испании защитник Реала Серхио Рамос забил в ворота Леганеса уже на девятой минуте. Этот гол стал для 34-летнего защитника 100-м в карьере на клубном уровне, сообщает издание AS. В частности, он забил 97 голов в составе "сливочных" и еще трижды отличился в футболке Севильи.

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72 гола за Реал Рамос забил в Ла Лиге, 7 – в Кубке Испании, 13 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании, 2 – в Суперкубке Европы и еще 3 – на клубном чемпионате мира.

Интересно, что большинство экспертов склонны считать Рамоса лучшим бомбардиром в истории Ла Лиги среди защитников. И хотя экс-защитник Реала Фернандо Йерро в свое время забил более 100 мячей в клубной карьере, 44 из них он забил, играя на позиции полузащитника.

К слову, на счету Рамоса также 21 гол за сборную Испании.

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