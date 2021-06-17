Легенда Реала Серхио Рамос пока держит в секрете свое будущее, но уже отверг несколько вариантов.

"Все это время у меня даже мыслей не было о других командах. Я мог вести переговоры с другими клубами с января, были какие-то контакты, заинтересованные клубы. Но мыслей об уходе из Реала не было. Но теперь мы будем искать лучший вариант.

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Севилья – еще один клуб, который навсегда в моем сердце, там у меня был замечательный период. Но сейчас я не думаю об этом варианте.

Что касается Барселоны, то это будет категорическое "нет". Невозможно представить Рамоса в футболке Барселоны", – цитирует Серхио журналист The Athletic в Twitter.

Напомним, Рамос попрощался с Реалом после 16-ти лет в мадридском клубе.

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