Капитан "сливочных" блиизок к соглашению с немецким гигантом Adidas, сообщает AS.

Рамос после сообщения о травме опубликовал видео с тренировки – капитан Реала не жалеет себя

Рамос на протяжении 10 лет обувался в Nike, однако в сентябре стороны решили прекратить сотрудничество. Лидер Реала провел несколько матчей в обычных черных бутсах, пока велись переговоры с новым партнером. В конце концов, борьбу за 34-летнего центрбека выиграл Adidas. Защитник уже тренируется в бутсах немецкого производителя и вскоре можно ожидать официального подтверждения.

Добавим, что Рамос провел в текущем сезоне 10 матчей, отличился 3 голами и одним ассистом.

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