Монтеррей разгромил Некаксу (3:0) благодаря экс-звездами Ла Лиги в шестом туре чемпионате Мексики. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Мексика, 6 тур

Монтеррей – Некакса – 3:0

Голы: Окампос, 15, Каналес, 21, Рамос (пен), 59

Монтеррей одержал блестящую победу над Некаксой. Начал избиение соперника Лукас Окампос. Он пробил на силу с дальней дистанции точно в цель.

Шесть минут понадобилось Монтеррейю, чтобы удвоить преимущество. Отличился Серхио Каналес, экс-игрок Реала, который отправил мяч в сетку прямым ударом с углового. Точку в матче поставил Серхио Рамос. Защитник реализовал пенальти. Стоит заметить, что Рамос впервые забил за Монтеррей за шесть туров этого сезона.