Опытный защитник Серхио Рамос, похоже, впервые выйдет в форме парижан на футбольное поле. Произойти это может на этой неделе.

35-летний испанец залечил травму ноги и сможет играть уже после международной паузы на матчи сборных, сообщает Get French Football News.

Рамос может покинуть ПСЖ зимой – французы уже планируют обмен с Манчестер Юнайтед

Соответственно, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассчитывает на Рамоса 15 октября, когда на Парк де Пренс в 10-м туре французской Лиги 1 приедет Анже, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Напомним, Серхио Рамос этим летом присоединился к парижанам. В 2021 году легенда Реала в целом провел лишь 444 минуты на футбольном поле из-за проблем со здоровьем.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал