Рамос вошел в топ-3 по количеству матчей в сборной
22:58 - Читати українською
Капитан сборной Испании Серхио Рамос вписал свое имя в историю мирового футбола.
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17’ Альваро Мората
33’ Ферран Торрес
38’ Родри
55’ Ферран Торрес
72’ Ферран Торрес
89’ Микель Оярсабаль
17’ Альваро Мората
33’ Ферран Торрес
38’ Родри
55’ Ферран Торрес
72’ Ферран Торрес
89’ Микель Оярсабаль
Защитник Реала Серхио Рамос с капитанской повязкой вывел сборную Испании на поединок 6-го тура Лиги наций против Германии.
Испания – Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Для 34-летнего защитника этот матч стал 178-м в футболке сборной Испании, сообщает Rec.Sport. По этому показателю Серхио теперь занимает третью ступеньку в мировом рейтинге, уступая Ахмеду Мубараку из Омана (179 матчей) и египтянину Ахмеду Хассану (184).
Стоит отметить, что из-за повреждения Рамос был заменен еще до свистка на перерыв.
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