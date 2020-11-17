Капитан сборной Испании Серхио Рамос вписал свое имя в историю мирового футбола.

Защитник Реала Серхио Рамос с капитанской повязкой вывел сборную Испании на поединок 6-го тура Лиги наций против Германии.

Испания – Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Для 34-летнего защитника этот матч стал 178-м в футболке сборной Испании, сообщает Rec.Sport. По этому показателю Серхио теперь занимает третью ступеньку в мировом рейтинге, уступая Ахмеду Мубараку из Омана (179 матчей) и египтянину Ахмеду Хассану (184).

Стоит отметить, что из-за повреждения Рамос был заменен еще до свистка на перерыв.

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