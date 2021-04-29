Капитан Реала Серхио Рамос тренировался в общей группе Реала, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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По информации Marca, врачи положительно оценивают восстановления 35-летнего ветерана, но его участие в матче 1/2 финала ЛЧ против Челси будет решаться ближе к поединку. Напомним, Рамос получил травму во время игры за сборную Испании и находился в лазарете почти месяц.

В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник Реала провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами.

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