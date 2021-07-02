Не успел Серхио Рамос прилететь в Париж, как уже успел создать переполох в команде Почеттино.

Часть игроков ПСЖ не слишком обрадовалась от новостей, что Серхио Рамос находится в шаге от перехода в парижский клуб, сообщает Le Parisien.

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Одним из главных противников этого трансфера называют центрального защитника Преснеля Кимпембе, который опасается за свое место в старте после прихода испанца. В раздевалке ПСЖ также не понимают, почему клуб в прошлом году отказался продолжать сотрудничество с ветераном Тьягу Силвой, а сейчас подписывает 35-летнего Рамоса с высокими финансовыми запросами.

Напомним, Рамос покинул Реал, цвета которого защищал с 2005 года.

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