Рамос в ПСЖ: в раздевалке парижан появились уже первые недовольные трансфером легенды Реала
Не успел Серхио Рамос прилететь в Париж, как уже успел создать переполох в команде Почеттино.
Часть игроков ПСЖ не слишком обрадовалась от новостей, что Серхио Рамос находится в шаге от перехода в парижский клуб, сообщает Le Parisien.
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Одним из главных противников этого трансфера называют центрального защитника Преснеля Кимпембе, который опасается за свое место в старте после прихода испанца. В раздевалке ПСЖ также не понимают, почему клуб в прошлом году отказался продолжать сотрудничество с ветераном Тьягу Силвой, а сейчас подписывает 35-летнего Рамоса с высокими финансовыми запросами.
Напомним, Рамос покинул Реал, цвета которого защищал с 2005 года.
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