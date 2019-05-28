Рамос в Китай, київський демарш Роналду, трансфери Азара, Неймара та Мбаппе – президент Реала відповів на все

Президент Реала Флорентіно Перес дав велике інтерв'ю для радіо Onda Cero. Він говорить рідко, але влучно.

"Справа Рамоса"

Я розмовляв з Серхіо, тому що він – капітан нашої команди. Але Рамос не говорив мені "заплатіть і я піду". Це неправда. Часом інформація подається так, щоб її було вигідно продати. Я був сильно здивований новинами у пресі. Пропозиції з Китаю приділяють занадто велике значення.

Зідан хоче позбутись 14-х гравців Реала: "зелена зона" для Луніна, чистка півзахисту і серйозна трансформація атаки

Ми не бачились у нього вдома. Серхіо прийшов до мене в офіс і сказав, що має серйозну пропозицію з Китаю, але вони не можуть оплатити трансфер. Я відповів, що ми не відпустимо безкоштовно нашого капітана , бо це створює небезпечний прецедент. Ми спокійно бесідували.

Я дозволю Рамосу піти лише в тому випадку, якщо потенційний покупець виплатить його клаусулу (800 млн євро, – прим. ред).

Заява Роналду після київського фіналу

Кріштіану шукав нових викликів і вирішив, що це найкращий момент оголосити своє рішення. Він ніколи не створював для нас проблем. Роналду був зразковим футболістом. Пам'ятатиму його, як найкращого футболіста, якого я коли-небудь купував.

Ми жодного разу не розмовляли з ним про податки. Він не просив у мене допомоги, це неправда. Кріштіану хотів щось змінити і на його шляху трапився Ювентус. Від цього рішення виграли усі. Роналду сам сказав, що знайшов у Турині справжню сім'ю.

Зідан та його рішення покинути Реал

Він особисто з'явився у моєму офісі і сказав, що не хоче продовжувати. Коли Зізу приймає якесь рішення, його неможливо переконати. Вже наступного дня ми зробили офіційну заяву.

Вальдано – про Зідана: Йому повинні поставити два пам'ятники: на Сантьяго Бернабеу та в саду в Переса

Зідан був сильно виснажений, це – єдина причина його відходу. Трансфер Роналду немає нічого спільного з цим рішенням. Після трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів команда почувалась емоційно виснаженою. Усім, за винятком хіба-що Бензема, було дуже складно.

У нас не було розбіжностей щодо Кепи та Люки. Інформація ЗМІ, нібито воротарське питання вплинуло на його рішення – звичайне перекручування фактів.

Скандальне запрошення Лопетегі...

Спочатку ми поговорили з тренером, який прийняв рішення оголосити про домовленість з Мадридом перед стартом чемпіонату світу. Потім ми вийшли на Рубіалеса, а той сказав, що Реал отримає неймовірного фахівця. Але ближче до вечора сталося щось незрозуміле – Лопетегі несподівано звільнили.

Лопетегі не проти замінити Саррі в Челсі

Після цього вже не було сенсу обговорювати суму відступних, адже тренер був відправлений у відставку. Ми б розрахувались з Федерацію футболу Іспанії після Мунідалю, як робить увесь світ, підписуючи людину з контрактними зобов'язаннями. Рубіалеса начебто все влаштовувало, але все різко змінилось. Той, хто накрутив президента, вчинив нерозумно.

...та його раннє звільнення

Лопетегі зробив все, що було у його силах. Він не винен у провальних результатах. Ми вирішили змінити тренера, але згодом зрозуміли, що головна проблема – ментальність гравців. Вони виявились емоційно виснаженими, як і Зідан. Звільнення Лопетегі не вирішило наших проблем. Шалений тиск спустошив футболістів зсередини.

Прощання з Соларі

Ми видали серію вдалих поєдинків і майже повернули свою найкращу версію. Завдяки надлюдським зусиллям гравців Мадрид класно зіграв проти Барселони, Атлетіко та Аякса, а після цього трапилась Жирона... Все знову пішло шкереберть, команда втратила будь-які шанси на титули. Тож нам залишалось розпочати планування нового сезону.

Гравець з найвищою зарплатою

Серхіо Рамос прямо зараз володіє найвигіднішим контрактом з-поміж усіх гравців. Раніше найбільше отримував Роналду. І якщо влітку ми придбаємо Марадону – найвища зарплата буде у нього. Ми не можемо маніпулювати грошима, тому що контракти перебувають під суворим наглядом Ла Ліги.

Чутки про Неймара і Мбаппе

Я не думав про цих гравців. Мені потрібно зустрітись з Зіданом, щоб зрозуміти, яких саме виконавців не вистачає команді. Перед тим, як купувати, треба продавати. Не хочу заходити на територію Мбаппе, де мене сприйматимуть за непроханого гостя.

Трансфер Азара

Ми не можемо вести перемовини з клубом, який готується до фіналу Ліги Європи... Я зацікавлений у трансфері Азара, ми покладаємо на нього величезні надії. Це один з небагатьох великих гравців, які залишились у сучасному футболі.

Клопп чи Почеттіно

Вони обоє – феноменальні тренери. Ми ніколи не намагались їх підписати, але це не означає, що цього не станеться в майбутньому.

Новий котракт Модріча

Він заслужив на продовження угоди завдяки "Золотому м'ячу". Модріч отримає підвищення до зарплати та, мабуть, ще один рік контракту.

Едегор та молоді футболісти

Я переконаний, що через декілька років Мартін стане одним з найкращих гравців у складі Реала. Ми володіємо розкішною кантерою. Вінісіус, Родріго, Браїм... В майбутньому вони виграватимуть "Золоті м'ячі".

Відсутність попиту на Бейла

Мадрид не отримував жодної пропозиції як щодо трансферу Бейла, так і будь-якого іншого гравця. Ми працюємо над схемою оновленого складу, але поки що нічого невідомо.

Придбання нових "галактікос"

Усім прекрасно відомо, що я завжди намагаюся підписувати найкращих футболістів. А найкращі гравці світу, як сказав Мессі, виступають в Реалі. Мессі зазначив, що ми вигравали Лігу чемпіонів, бо мали найкращих на кожній позиції.

"Я хочу залишитись": хто гальмує революцію Зідана в Реалі та як це загрожує гучним трансферам