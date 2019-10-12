Рамос установил исторический рекорд в сборной Испании

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос с капитанской повязкой вывел сборную Испании на матч отбора к Евро-2020 против Норвегии, установив новое историческое достижение.

Теперь 33-летний футболист лидирует в списке игроков, которые провели больше всего матчей за сборную Испании, информирует официальный твиттер "Фурии Рохи".

Рамосу покорилось очередное достижение в Лиге чемпионов

В активе Рамоса 168 матчей за национальную команду. Он превзошел предыдущее достижение, которое принадлежало его бывшему одноклубнику – Икер Касильясу.

Отметим, что сборная Испании уверенно лидирует в своей отборочной группе, имея в активе максимально возможные 18 очков после 6 матчей.

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