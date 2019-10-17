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Рамос трогательно посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике

06:00 93 Читати українською
Рамос трогательно посвятил выход сборной Испании на Евро-2020 Луису Энрике
Серхио Рамос и Луис Энрике / Фото Evening Standard

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вспомнил бывшего тренера "Фурии Рохи" после матча квалификации к Евро-2020 против Швеции (1:1).

50’ Маркус Берг
 
Родриго Морено 90+2’
50’ Маркус Берг
90+2’ Родриго Морено

Испания смогла досрочно квалифицироваться в финальную часть Евро-2020. Серхио Рамос посвятил это событие Луису Энрике, который начал с "Фурией Рохой" путь квалфикации.

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"Это для вас, Луис!" – написал Рамос в instagram под соответствующим фото.

Напомним, Луис Энрике возглавил сборную Испании летом 2018. В июне специалист покинул должность, мотивируя это семейными обстоятельствами, а через несколько месяцев умерла его 9-летняя дочь, которая долго боролась с тяжелой болезнью.

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Теги
Евро-2020 Серхио Рамос Серхио Рамос Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике Швеция - Испания
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