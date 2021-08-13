Защитник парижан и капитан "Фурии Рохи" Серхио Рамос не будет помощником для своих команд в грядущих встречах.

ПСЖ накануне матча со Страсбуром опубликовал официальный отчет о состоянии здоровья 35-летнего защитника, который имеет мышечные проблемы. Серхио пропустит месяц, сообщает Marca.

Месси встретился с Рамосом в тренажерном зале ПСЖ – камеры зафиксировали исторический эпизод

"Рамос постепенно восстанавливает тренировки. Ожидается, что он вернется к занятиям после международной паузы", – говорится в заявлении. Это означает, что Серхио не поможет ПСЖ в поединках со Страсбуром, Брестом, Реймсом и Клермоном и сборной Испании в отборе на ЧМ-2022 в матчах со Швецией, Грузией и Косово.

Напомним, летом у Серхио Рамоса завершился контракт с Реалом. После 16 лет в Мадриде он перебрался в ПСЖ на правах свободного агента.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля