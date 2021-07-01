Рамос станет игроком ПСЖ – легенда Реала согласовал контракт с парижанами
20:37 - Читати українською
Испанский защитник Серхио Рамос будет выступать в Лиге 1.
ПСЖ в ближайшее время объявит о подписании 35-летнего Серхио Рамоса, сообщает AS.
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Стороны согласовали все детали контракта, который будет рассчитан на два года. Серхио присоединится к лагерю парижан на правах свободного агента, ведь его контракт с Реалом завершился. Легенда защищал цвета мадридского клуба с 2005 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги Рамос провел 15 матчей, в которых отметился двумя голами.
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