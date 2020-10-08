Защитник Реала стал новым рекордсменом по фактическому времени в футболке "Фурии Рохи", информирует Twitter испанской сборной.

Франция – Украина: Жиру побил голевой рекорд Платини

Предыдущее достижение принадлежало Икеру Касильясу. Голкипер Реала провел 13336 игровых минут за родную сборную. Рамос благодаря спарринге против Португалии (0:0) довел свой показатель до гроссмейстерских 13340 минут.

Заметим, что 34-летний центрбек еще раньше стал рекордсменом по количеству матчей в сборной Испании – пока таких 173. Касильяс остановился на 167-ми.

Португалия в родных стенах расписала ничью с Испанией – Траоре дебютировал за "Фурию Роху"