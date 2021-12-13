Рамос сообщил, когда вернется к тренировкам с ПСЖ – Серхио снова травмирован
Защитник ПСЖ Серхио Рамос оптимистично настроен относительно процесса восстановления от очередной травмы.
35-летний испанец занимается по индивидуальной программе, но надеется уже совсем скоро вернуться в строй.
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"Если все пойдет по плану, я смогу вернуться в состав команды в конце этой недели. Я продолжаю тренироваться с серьезным намерением вернуться как можно скорее", – сказал Рамос на пресс-конференции.
В текущем сезоне Серхио провел за ПСЖ всего 90 минут против Сент-Этьена. Остальную часть кампанию он пропустил из-за проблем со здоровьем, которые преследуют его еще из Реала. Ближайший матч парижане проведут 19 декабря в Кубке Франции.
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