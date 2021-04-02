Невежество уже становится неприятной визитной карточкой капитана Реала, который только в 28 лет получил аттестат о среднем образовании.

Рамос отреагировал на свою травму, которая оставит Реал без ветерана в боях с Барселоной и Ливерпулем

Компания Amazon готовит второй сезон сериала о Рамосе, и 35-летний испанец придумал остроумный PR-ход, информирует AS. На одной из улиц Барселоны он вывесил огромный баннер с надписью "Ganes de que em torneu a veure" ( "Вы хотите увидеть нас снова"). Это должно было стать отсылкой к одному из предвыборных слоганов Жоана Лапорты. Президент Барселоны рядом с Сантьяго Бернабеу вывешивал баннер с надписью "Ganas de volver a veros" ( "Хочу увидеть вас снова").

Решение Рамоса можно было бы признать гениальным, если бы не грамматическая ошибка. На каталонском языке нужно писать "Ganes que em torneu a veure" (без "de").

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