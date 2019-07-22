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Рамос впечатлил невероятной техникой на тренировке Реала

15:40 58 Читати українською
Рамос впечатлил невероятной техникой на тренировке Реала
Серхио Рамос / Reuters

Капитан "сливочных" не стесняется показать свои футбольные навыки.

33-летний испанец мог бы реализовать себя в футбольном фристайле.

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На видео с тренировки Реала попал момент, когда Рамос принимает мяч после верховой передачи Луки Модрича. Защитник обработал мяч в воздухе, подбил его коленом и элегантно остановил на спине, а потом отдал передачу пяткой – настоящая футбольная эстетика.

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Напомним, мадридский Реал проводит свою подготовку к сезону 2019/20 в Канаде.

This is art @realmadrid @sergioramos

Допис, поширений 433 (@433)

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