Рамос впечатлил невероятной техникой на тренировке Реала

Капитан "сливочных" не стесняется показать свои футбольные навыки.

33-летний испанец мог бы реализовать себя в футбольном фристайле.

Безумный автогол с центра поля в матче чемпионата Бразилии

На видео с тренировки Реала попал момент, когда Рамос принимает мяч после верховой передачи Луки Модрича. Защитник обработал мяч в воздухе, подбил его коленом и элегантно остановил на спине, а потом отдал передачу пяткой – настоящая футбольная эстетика.

Родриго в стиле Жуниньо забил дебютный гол за Реал – выпендрёж Киммиха с Ульрайхой и симуляция в соавторах

Напомним, мадридский Реал проводит свою подготовку к сезону 2019/20 в Канаде.