"Рамос, сдохни", – фанаты Осасуны устроили ад капитану Реала, который едва не сломал ногу сопернику

Защитник Реала Серхио Рамос столкнулся с бешеным давлением трибун в матче 23 тура Примеры против Осасуны (4:1).

Болельщики памплонцев не скрывали своего возмущения действиями капитана "сливочных", информирует Marca.

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В одном из эпизодов Рамос крайне грубо сыграл против хавбека Осасуны Рубена Гарсии, однако арбитр ограничился желтой карточкой. До этого Рамос воспользовался возможностью умышленно спровоцировать фанатов соперника, празднуя свой гол. Расплата пришла незамедлительно – болельщики Осасуны бросили в защитника зажигалку, выкрикивая "Рамос, сдохни".

Напомним, именно гол капитана позволил Реалу выйти вперед после провального начала матча.

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Esta entrada de Sergio Ramos es con 1-0 a favor de Osasuna. El VAR, dice el protocolo, entra para tarjetas rojas. Se ve que en esta acción estaban jugando al Fortnite.



El capitán blanco, después, marcó el 1-2.



Lo del manejo de la tecnología es una vergüenza. pic.twitter.com/CStqPGJURX — Domingo Ortiz (@Domingortiz) February 9, 2020