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"Рамос, сдохни", – фанаты Осасуны устроили ад капитану Реала, который едва не сломал ногу сопернику

07:30 145 Читати українською
"Рамос, сдохни", – фанаты Осасуны устроили ад капитану Реала, который едва не сломал ногу сопернику
Серхио Рамос / Твиттер Реала

Защитник Реала Серхио Рамос столкнулся с бешеным давлением трибун в матче 23 тура Примеры против Осасуны (4:1).

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Болельщики памплонцев не скрывали своего возмущения действиями капитана "сливочных", информирует Marca.

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В одном из эпизодов Рамос крайне грубо сыграл против хавбека Осасуны Рубена Гарсии, однако арбитр ограничился желтой карточкой. До этого Рамос воспользовался возможностью умышленно спровоцировать фанатов соперника, празднуя свой гол. Расплата пришла незамедлительно – болельщики Осасуны бросили в защитника зажигалку, выкрикивая "Рамос, сдохни".

Напомним, именно гол капитана позволил Реалу выйти вперед после провального начала матча.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Осасуна - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Осасуна Осасуна футбольные фанаты
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