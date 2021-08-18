Поведение 35-летнего испанца раздражает некоторых работников клуба, информирует Cadena SER со ссылкой на собственные источники.

Месси и Мбаппе запугивают соперников взаимодействием – пока только на тренировках

Рамос считает себя чуть ли не главной звездой команды, в которой провел лишь месяц. Кроме того, экс-капитан Реала прибыл с травмой и пока не может помочь ПСЖ. Почеттино не собирается гарантировать новичку место в основе, ведь есть двое достойных конкурентов – Маркиньос (капитан) и Кимпембе (воспитанник и один из главных старожилов клуба).

Напомним, Рамос присоединился к ПСЖ на правах свободного агента. Также клуб подписал Месси, Вейналдума, Доннарумму и Хакими.

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