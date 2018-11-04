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Рамос: Реал всегда будет идти до самой смерти с любым тренером

13:21 40 Читати українською
Рамос: Реал всегда будет идти до самой смерти с любым тренером
Cерхио Рамос / AFP

Капитан Реала Серхио Рамос уверен, что игроки готовы полностью отдаваться на футбольном поле.

"Реал всегда будет идти до самой смерти с любым тренером. Сейчас у нас есть Сантьяго Солари и мы пойдем с ним настолько далеко, насколько это возможно. Шаг за шагом, игра за игрой мы попробуем забыть неудачный отрезок.

Солари лишь два матча у руля Реала, но уже успел установить достижение – в Мадриде такого не видели 61 год

Слабая поддержка болельщиков на Сантьягу Бернабеу после поражения от Барселоны? Если честно, я этого не заметил. Но понимаю, что те, кто играет за Реале дольше, должны взять на себя ответственность и быть лидерами", – цитирует Рамоса Goal.

Напомним, Реал освободил Лопетеги после поражения от Барселоны (1: 5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьянго Солари, который одержал две победы в двух матчах во главе команды.

Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і Лопетегі

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Испания Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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