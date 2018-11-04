Рамос: Реал всегда будет идти до самой смерти с любым тренером

Капитан Реала Серхио Рамос уверен, что игроки готовы полностью отдаваться на футбольном поле.

"Реал всегда будет идти до самой смерти с любым тренером. Сейчас у нас есть Сантьяго Солари и мы пойдем с ним настолько далеко, насколько это возможно. Шаг за шагом, игра за игрой мы попробуем забыть неудачный отрезок.

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Слабая поддержка болельщиков на Сантьягу Бернабеу после поражения от Барселоны? Если честно, я этого не заметил. Но понимаю, что те, кто играет за Реале дольше, должны взять на себя ответственность и быть лидерами", – цитирует Рамоса Goal.

Напомним, Реал освободил Лопетеги после поражения от Барселоны (1: 5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьянго Солари, который одержал две победы в двух матчах во главе команды.

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