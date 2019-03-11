Рамос рассказал о желтой карточке в матче с Аяксом и прокомментировал стычку с Марсело

Капитан Реала Серхио Рамос ответил на несколько острых вопросов.

"Футболисты высказывают мнение на поле – своей игрой, но этот сезон не такой. Развитие событий в последнее время был катастрофическим, и я этого не скрываю. Никто не скрывает.

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Все игроки несут ответственность, а я как капитан – больше других. Вот поэтому я подумал, что лучший способ ответить на вопросы, которые есть вокруг нас, – делать это открыто.

Моя желтая карточка в Амстердаме была ошибкой, я признаю это на 200%. Почему мы записывали документальный фильм во время матча с Аяксом? Были обязательства, и я даже не мог представить, что матч будет развиваться следующим образом.

Был ли у меня конфликт с президентом? Между нами все было решено в раздевалке. Сейчас проблем нет, важен только Реал.

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Стычка с Марсело? Мы все обсудили на тренировке. Это часть работы, напряжение присутствует. Но это скорее анекдот из нашей повседневной жизни. Марсело мне как брат", – написал Рамос на своей странице в Твиттере.