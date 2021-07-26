Защитник ПСЖ Серхио Рамос не сыграет против своей бывшей команды.

Серхио Рамос не сыграет в последнем спарринге ПСЖ против Севильи перед стартом нового сезона, сообщает Marca.

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Главный тренер парижан Почеттино бережет опытного защитника и не вносил его в заявку на предыдущие товарищеские матчи. Даже матч Суперкубка Франции ПСЖ – Лилль, который запланирован на первое августа, может состояться без испанца.

Дело в том, что Серхио приехал в Париж с незначительным мышечным повреждением, которое позволяло ему играть, но тренер рассчитывает на Рамоса уже на старте Лиги 1 (7 августа).

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