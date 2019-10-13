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Рамос прокомментировал свое историческое достижение в сборной Испании

09:27 65 Читати українською
Рамос прокомментировал свое историческое достижение в сборной Испании
Серхио Рамос / Metro

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал свое историческое достижение в составе "Фурии Рохи". В матче против Норвегии 33-летний футболист побил рекорд Икера Касильяса по количеству матчей за национальную команду.

90+4’ Джошуа Кинг
 
Сауль Ньигес 47’
47’ Сауль Ньигес
90+4’ Джошуа Кинг

"Личные достижения – второстепенные. Хотя, конечно, я горжусь тем, что отныне являюсь испанским игроком с наибольшим количеством матчей в футболке сборной.

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Я надеюсь сыграть гораздо больше. Скоро поговорим об Олимпийских играх. Я готов сыграть в Токио. Если бы кто-то позвонил мне по этому поводу, я бы не отказал", – цитирует Рамоса AS.

Напомним, вчерашний матч отбора к Евро-2020 против Норвегии (1:1) стал для Рамоса 168-м в составе сборной Испании. Пиренейская команда уверенно лидирует в своей отборочной группе, набрав 19 очков в 7 матчах.

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