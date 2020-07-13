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Рамос продолжает "разрывать" – капитан Реала забил сумасшедший гол на тренировке

20:00 - Читати українською
Рамос продолжает "разрывать" – капитан Реала забил сумасшедший гол на тренировке
Серхио Рамос / фото: ФК Реал

Капитан Реала Серхио Рамос в очередной раз продемонстрировал, что находится в роскошной физической форме. На этот раз досталось голкиперу мадридцев.

Королевский клуб продолжает погоню за чемпионским титулом в Ла Лиге. Жарко даже на тренировках команды. Серхио Рамос, отрабатывая удары по воротам, забил сумасшедший гол, попав в самую девятку – голкипер лишь взглядом провел мяч.

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К слову, капитан "сливочных" стал одним из символов роскошных результатов команды после карантина – Реал выиграл все свои матчи, а сам Рамос забил уже пять голов, три из которых – победные.

Напомним, после выхода из карантина Реал сумел опередить Барселону в турнирной таблице чемпионата Испании и даже заработать небольшой гандикап. До конца сезона Ла Лиги осталось сыграть два тура.

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13:50
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Теги
Серхио Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Видеоновости
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