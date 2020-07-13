Рамос продолжает "разрывать" – капитан Реала забил сумасшедший гол на тренировке

Капитан Реала Серхио Рамос в очередной раз продемонстрировал, что находится в роскошной физической форме. На этот раз досталось голкиперу мадридцев.

Королевский клуб продолжает погоню за чемпионским титулом в Ла Лиге. Жарко даже на тренировках команды. Серхио Рамос, отрабатывая удары по воротам, забил сумасшедший гол, попав в самую девятку – голкипер лишь взглядом провел мяч.

Бейл задремал на матче Реала – шокирующая фотография

К слову, капитан "сливочных" стал одним из символов роскошных результатов команды после карантина – Реал выиграл все свои матчи, а сам Рамос забил уже пять голов, три из которых – победные.

Напомним, после выхода из карантина Реал сумел опередить Барселону в турнирной таблице чемпионата Испании и даже заработать небольшой гандикап. До конца сезона Ла Лиги осталось сыграть два тура.

Чудо-эффект Лунина – лидерство, заявление Реалу, первый выход в Примеру 2020/21 и ярость украинца из-за экс-звезды МЮ