Рамос принял участие в необычном флешмобе

Защитник Реала Серхио Ромас открыл бутылку воды языком.

Серхио Рамос во время отпуска решил принять участие во флешмобе Bottle Cap Challenge, в котором участники должны открыть бутылку воды различными способами.

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Капитан мадридского Реала сначала изобразил, что собирается пробить ногой с разворота, но потом открыл бутылку языком.

В этом флешмобе уже участвовали такие звезды, как чемпион UFC Макс Холлоуэй, экс-чемпион Конор Макгрегор, актер Джейсон Стэтхэм и другие.

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