Рамос повторил рекорд Касильяса в сборной Испании

Защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос добыл 121-ю победу в форме "Фурии Рохи" во вчерашнем матче против сборной Мальты.

По информации Opta, матч против сборной Мальты стал для защитника "Фурии рохи" Серхио Рамоса особенным. Он добыл 121-ю победу в форме национальной команды и таким образом повторил рекорд, принадлежавший Икеру Касильясу.

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Отметим, что Касильяс добился этого показателя за 167 матчей, Рамос же пока провел 162 поединка в составе сборной Испании.

Мальта – Испания – 0:2 – видео голов и обзор матча